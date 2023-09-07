Какие документы необходимы для выбраковки транспортного средства – перечень

Если автомобиль уже старый, сгорел, после ДТП, или вышел из строя и не пригоден для использования, его можно выбраковать в сервисном центре МВД.
Услуга безвозмездна и предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов.
Список документов, необходимых для получения услуги, а также требования к ним:
- заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц – нотариально удостоверенная доверенность);
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт) (при наличии);
- номерные знаки (при наличии);
- Для физического лица: при отсутствии номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – объяснение.
- Для юридического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения владельца, удостоверенная в установленном порядке (для организаций с государственной формой собственности — согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом), приказ на назначение ответственного лица, акт на выбраковку.
- При похищении номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – постановление (справка) органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения номерных знаков (знака), свидетельства о регистрации ТС (технического паспорта) или постановление (справка) о возбуждении уголовного дела дела.
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