Какие документы необходимы для выбраковки транспортного средства – перечень

Услуга безвозмездна и предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов.

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Если автомобиль уже старый, сгорел, после ДТП, или вышел из строя и не пригоден для использования, его можно выбраковать в сервисном центре МВД.

Услуга безвозмездна и предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов.

Список документов, необходимых для получения услуги, а также требования к ним:

заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);

документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц – нотариально удостоверенная доверенность);

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт) (при наличии);

номерные знаки (при наличии);

Для физического лица: при отсутствии номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – объяснение.

Для юридического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения владельца, удостоверенная в установленном порядке (для организаций с государственной формой собственности — согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом), приказ на назначение ответственного лица, акт на выбраковку.

При похищении номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – постановление (справка) органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения номерных знаков (знака), свидетельства о регистрации ТС (технического паспорта) или постановление (справка) о возбуждении уголовного дела дела.

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