Нацбанк оновив правила здійснення фінмоніторингу стосовно політично значущих осіб, зокрема депутатів і міністрів

Зокрема, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій, які здійснює політично значуща особа через установу, з 200 тисяч гривень за квартал до 400 тисяч гривень за місяць.

Національний банк унормував окремі питання забезпечення небанківськими фінансовими установами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs). Про це повідомляє НБУ

Установи мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs та нестимуть відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є РЕРs, ризик-орієнтованого підходу. У кожному окремому випадку присвоєння установою будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано.

«Такий підхід сприятиме запобіганню встановленню установами необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні», — зазначає регулятор.

Національний банк також пом’якшив окремі норми в частині заходів установ щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями. Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій, які здійснює PEP через установу, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць, що є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) РЕРs.

Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку від 5 вересня 2023 № 108 «Про внесення змін до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу та визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 17 грудня 2021 року № 145». Постанова набере чинності з 7 вересня 2023 року.

Нагадаємо, що політично значущі особи PEP (Politically exposed persons) — фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють їх функції.

Законодавством України закріплено наступні категорії політично значущих осіб:

національні публічні діячі

іноземні публічні діячі

діячі, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях

їх пов’язані особи

члени їх сімей

Зокрема національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:

- Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;

- керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;

- керівник та заступники керівника Державного управління справами;

- керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями,

посади яких належать до категорії "А":

- Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

- народні депутати України;

- Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;

- голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;

- члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

- Генеральний прокурор та його заступники;

- Голова Служби безпеки України та його заступники;

- Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;

- Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;

- Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;

- Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, -

- Голова та члени Антимонопольного комітету України,

- Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції,

- Голова та члени Рахункової палати,

- Голова та члени Центральної виборчої комісії,

- голови та члени інших державних колегіальних органів:

Раніше ми писали, що Кабмін пропонує змінити порядок фінансового моніторингу політично значущих осіб, зокрема депутатів і міністрів.

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