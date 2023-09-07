Обрано голову Казанківського райсуду Миколаївської області

Головою Казанківського районного суду Миколаївської області обрано Ірину Сябренко.

У середу, 6 вересня, відбулися збори суддів Казанківського районного суду Миколаївської області, під час яких обрали голову суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

«Згідно статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до Положення про збори суддів Казанківського районного суду Миколаївської області, 6 вересня 2023 року за результатами таємного голосування на адміністративну посаду голови суду одноголосно обрано Сябренко Ірину Петрівну», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що обрано голову Ананьївського райсуду Одеської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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