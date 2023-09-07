Избран председатель Казанковского райсуда Николаевской области

Председателем Казанковского районного суда Николаевской области избрана Ирина Сябренко.

В среду, 6 сентября, состоялось собрание судей Казанковского районного суда Николаевской области, во время которого избрали председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

«Согласно статье 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в соответствии с Положением о собрании судей Казанковского районного суда Николаевской области, 6 сентября 2023 года по результатам тайного голосования на административную должность председателя суда единогласно избрана Сябренко Ирина Петровна», - говорится в сообщении .

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