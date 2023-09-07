Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Бюджет органов пробации пополнят за счет уплаты осужденными расходов, связанных с исполнением судебного решения

По решениям, принятым в уголовных производствах, которым назначено наказание в виде штрафа, взыскателем будет уполномоченный орган по пробации.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Верховный Суд уточнил правовую позицию о признаках решения субъекта властных полномочий для отнесения его к виду регуляторных актов

Исполком горсовета утвердил тарифы на услуги по пользованию площадками для платной парковки авто, общественная организация обратилась в суд о признании их противоправными и недействительными.

Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе Киева, аренда которого на рынке стоит полмиллиона гривен, - СМИ

В разгар войны Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе, рядом со старым ботаническим садом, Посольством Грузии и Владимирским собором – это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тысяч грн в месяц под резиденцию или посольство.

Судейское вознаграждение на 2024 год рассчитывается исходя из фактической численности судей, – ГСА

Конкурсы на вакантные должности судей местных и апелляционных судов пока под вопросом.

  1. В Украине

Избран председатель Казанковского райсуда Николаевской области

16:51, 7 сентября 2023
Председателем Казанковского районного суда Николаевской области избрана Ирина Сябренко.
Избран председатель Казанковского райсуда Николаевской области
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В среду, 6 сентября, состоялось собрание судей Казанковского районного суда Николаевской области, во время которого избрали председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

«Согласно статье 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в соответствии с Положением о собрании судей Казанковского районного суда Николаевской области, 6 сентября 2023 года по результатам тайного голосования на административную должность председателя суда единогласно избрана Сябренко Ирина Петровна», - говорится в сообщении .

Ранее мы писали, что избран председатель Ананьевского райсуда Одесской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду