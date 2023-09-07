Ремонт дороги с убытками в ₴500 000: должностному лицу КП в Киеве сообщено о подозрении

Главный инженер принял решение о выполнении работ по ремонту асфальта по заказу частного предприятия на сумму более 500 тыс. грн.

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Должностному лицу коммунального предприятия в Киеве сообщено о подозрении в служебной халатности о ремонте дороги, которая повлечет ущерб в 500 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении главному инженеру КП «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Святошинского района г. Киева» в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, должностное лицо приняло решение о выполнении работ по ремонту асфальтового покрытия по заказу частного предприятия на сумму свыше 500 тыс. грн. Однако вследствие ненадлежащей организации договорной и, в дальнейшем, претензионной работы, выполнение указанных работ осталось неоплаченным.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СВ Святошинского УП ГУНП в г. Киеве.

Ранее мы писали, что исполняющему обязанности директора КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» по факту служебной халатности, повлекшей 6, 5 миллионов гривен убытков, при закупке песка для строительства Подольского моста.

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