Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Верховную Раду внесли законопроект о сокращении Большой Палаты Верховного Суда и возможности отзыва судей БП ВС

Предлагается, чтобы в Большую Палату входило 14 судей вместо 21, и их можно было отозвать, а также, чтобы административные дела по искам против Высшего совета правосудия могли попасть к докладчику-судье ВП ВС любой специализации.

Могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет

Что изменится с 1 октября для женщин, имеющих диплом медика, и для их работодателей.

Трампа могут отстранить от баллотирования на пост президента на основании 14-й поправки к Конституции США, - подан первый иск

Активисты подали первый иск в суд по поводу права Дональда Трампа баллотироваться на пост президента США, а конституционные дебаты вокруг запрета ему быть кандидатом более масштабны, чем представляли ранее, - Politico.

В отношении Алексея Сальникова и Максима Пампуры открыто дисциплинарное производство

Дисциплинарное дело начато после обращения Совета судей Украины.

Верховный Суд получит нового судью

В 2019 году Высший совет правосудия отказал во внесении представления о назначении Павла Пархоменко на должность судьи Верховного Суд.

  1. В Украине

Хищение 6,5 млн грн на строительстве Подольского моста: сообщено о подозрении должностному лицу столичного КП

23:40, 5 сентября 2023
Исполняющий обязанности директора КП подписал акты приемки выполненных строительных работ с завышенной стоимостью песка составляет около 6,5 млн грн.
Хищение 6,5 млн грн на строительстве Подольского моста: сообщено о подозрении должностному лицу столичного КП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Исполняющему обязанности директора КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» по факту служебной халатности, повлекшей 6, 5 миллионов гривен убытков, при закупке песка для строительства Подольского моста. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что в апреле 2023 года по ходатайству прокурора предыдущего руководителя упомянутого коммунального предприятия отстранили от должности в связи с уведомлением ему о подозрении в нанесении миллионного ущерба столичному бюджету во время строительства Подольского моста.

Исполняющим обязанности директора КП назначили его заместителя.

«В июне КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» заключило с генподрядчиком дополнительное соглашение о проведении работ по обустройству земляного полотна на участке дамбы Русановских садов на бульв. Перова. Для выполнения этих работ генподрядчик привлек субподрядную организацию.

Исполняющий обязанности директора КП, осведомленный о правилах определения стоимости строительства, не осуществил анализ рынка цен на речной песок и подписал акты приемки выполненных строительных работ с завышенной стоимостью указанного строительного материала», — говорится в сообщении.

Согласно выводу экспертизы, завышение стоимости песка составляет около 6,5 млн грн, чем нанесен ущерб территориальной общине города Киева на указанную сумму.

Кроме того, следствием получить доказательства дальнейшего перечисления субподрядчиком указанных средств на предприятия с признаками рисковости.

С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба по ходатайству прокуратуры на счета всех предприятий, задействованных в противоправном механизме, наложены аресты.

В ходе дальнейшего следствия будет дана оценка другим участникам преступления.

Ранее мы писали, что движение по Подольско-Воскресенскому мосту планируют открыть уже в сентябре, хотя и не для всех.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду
  • Андрій Зінченко
    Андрій Зінченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду