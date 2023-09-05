Хищение 6,5 млн грн на строительстве Подольского моста: сообщено о подозрении должностному лицу столичного КП

Исполняющий обязанности директора КП подписал акты приемки выполненных строительных работ с завышенной стоимостью песка составляет около 6,5 млн грн.

Исполняющему обязанности директора КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» по факту служебной халатности, повлекшей 6, 5 миллионов гривен убытков, при закупке песка для строительства Подольского моста. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что в апреле 2023 года по ходатайству прокурора предыдущего руководителя упомянутого коммунального предприятия отстранили от должности в связи с уведомлением ему о подозрении в нанесении миллионного ущерба столичному бюджету во время строительства Подольского моста.

Исполняющим обязанности директора КП назначили его заместителя.

«В июне КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» заключило с генподрядчиком дополнительное соглашение о проведении работ по обустройству земляного полотна на участке дамбы Русановских садов на бульв. Перова. Для выполнения этих работ генподрядчик привлек субподрядную организацию.

Исполняющий обязанности директора КП, осведомленный о правилах определения стоимости строительства, не осуществил анализ рынка цен на речной песок и подписал акты приемки выполненных строительных работ с завышенной стоимостью указанного строительного материала», — говорится в сообщении.

Согласно выводу экспертизы, завышение стоимости песка составляет около 6,5 млн грн, чем нанесен ущерб территориальной общине города Киева на указанную сумму.

Кроме того, следствием получить доказательства дальнейшего перечисления субподрядчиком указанных средств на предприятия с признаками рисковости.

С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба по ходатайству прокуратуры на счета всех предприятий, задействованных в противоправном механизме, наложены аресты.

В ходе дальнейшего следствия будет дана оценка другим участникам преступления.

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