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Розкрадання 6, 5 млн грн на будівництві Подільського мосту: повідомлено про підозру посадовцю столичного КП

23:40, 5 вересня 2023
Виконувач обов’язків директора КП підписав акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеною вартістю піску становить близько 6,5 млн грн.
Розкрадання 6, 5 млн грн на будівництві Подільського мосту: повідомлено про підозру посадовцю столичного КП
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Виконувачу обов’язків директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом службової недбалості, що спричинила 6, 5 мільйонів гривень збитків, під час закупівлі піску для будівництва Подільського мосту. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що у квітні 2023 року за клопотанням прокурора попереднього керівника згаданого комунального підприємства відсторонили від посади у зв’язку з повідомленням йому про підозру у завданні мільйонних збитків столичному бюджету під час будівництва Подільського мосту.

Виконувачем обов’язків директора КП призначили його заступника.

«У червні КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» уклало з генпідрядником додаткову угоду щодо проведення робіт з облаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульв. Перова. До виконання цих робіт генпідрядник залучив субпідрядну організацію.

Виконувач обов’язків директора КП, будучи обізнаним з правилами визначення вартості будівництва, не здійснив аналіз ринку цін на річковий пісок та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеною вартістю вказаного будівельного матеріалу», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до висновку експертизи, завищення вартості піску становить близько 6,5 млн грн., чим спричинено збитки територіальній громаді міста Києва на вказану суму.

Крім того, слідством здобути докази подальшого перерахування субпідрядником вказаних коштів на підприємства з ознаками ризиковості.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків за клопотанням прокуратури на рахунки всіх підприємств, задіяних у протиправному механізмі, накладено арешти.

У ході подальшого слідства буде надана оцінка іншим учасникам злочину.

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