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Давид Арахамія про закритий публічний доступ до Реєстру декларацій: в індивідуальному порядку попросимо НАЗК оприлюднити наші декларації

Давид Арахамія заспокоїв громадськість стосовно закритого для публічного доступу Реєстру декларацій – будуть просити НАЗК оприлюднити декларації депутатів в індивідуальному порядку.

Верховна Рада прийняла закон про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій

Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

Верховна Рада відновила електронне декларування чиновників, але декларації не будуть публічними

Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

  1. В Україні

Кабмін схвалить проєкт держбюджету – 2024 до 15 вересня – Шмигаль

17:21, 5 вересня 2023
Уряд планує наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати.
Кабмін схвалить проєкт держбюджету – 2024 до 15 вересня – Шмигаль
Джерело фото: Слово і діло
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Кабінет Міністрів України схвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Серед пріоритет Шмигаль назвав:

- Пріоритет №1 – як і цьогоріч – сектор безпеки й оборони.

- Пріоритет №2 – зарплати лікарів, вчителів та соціальні виплати. Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати.

- Пріоритет №3 – відновлення.

Важливо продовжити та завершити проекти відбудови, які вже стартували, а також започаткувати нові, зазначив він.

Також ми писали про те, що Прем'єр-міністр розповів, що військово-лікарських комісій стало вдвічі більше, а до оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень.

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