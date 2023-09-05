Кабмін схвалить проєкт держбюджету – 2024 до 15 вересня – Шмигаль

Уряд планує наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати.

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Кабінет Міністрів України схвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Серед пріоритет Шмигаль назвав:

- Пріоритет №1 – як і цьогоріч – сектор безпеки й оборони.

- Пріоритет №2 – зарплати лікарів, вчителів та соціальні виплати. Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати.

- Пріоритет №3 – відновлення.

Важливо продовжити та завершити проекти відбудови, які вже стартували, а також започаткувати нові, зазначив він.

Також ми писали про те, що Прем'єр-міністр розповів, що військово-лікарських комісій стало вдвічі більше, а до оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень.

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