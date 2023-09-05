До 2025 року Фонд держмайна ліквідує понад 1 200 збиткових підприємств

Половина з тих підприємств, що вже віднесені до категорії «на ліквідацію», не мають жодних активів.

Фонд державного майна України до 2025 року планує ліквідувати понад 1 200 підприємств. Про це повідомила заступниця голови ФДМУ Людмила Дараган у колонці для «Інтерфакс-Україна».

За її словами, за рік Фонду вдалось консолідувати 65% державних активів. Це більше 2 300 об’єктів, які були тривалий час в управлінні різних державних інституцій.

«Більшість з них ще на момент проголошення незалежності України мали високий відсоток зношеності активів і потребували інвестицій. За останні ж 30 років — перетворились на проблемні. Роками вони генерували збитки, накопичували борги, занепадали та руйнувались через відсутність діяльності. В міжнародній практиці це називається «distressed assets» або токсичні активи», — зазначила Дараган.

Заступниця голови ФДМУ наголосила, що ці державні підприємства мають низку проблем, таких як майно без реєстрації, відсутність документів, незаконне відчуження майна, борги та неефективне управління.

«І ось весь цей «спадок» наші фахівці відсортували, перебрали все це “сміттєзвалище”, якщо говорити фаховою мовою — провели тріаж. В результаті тріажу визначені об’єкти, які потрібно ліквідувати, щоб мати змогу створити на їхньому місці щось корисне, а також такі, які можна виставити на прозору приватизацію і продати приватному інвестору, погасивши борги, зокрема перед державою, співробітниками та приватними кредиторами, вимоги яких підтверджені у встановленому порядку. Ми всі маємо розуміти, що під час війни бюджету потрібні кошти на озброєння, а не на утримання збиткових активів», — додала Дараган.

З тих підприємств, що вже віднесені після тріажу до категорії «на ліквідацію», 50% — не мають жодних активів, 10% — не працюють, але мають активи, які можна продати на відкритому аукціоні через Prozorro.Продажі, 10% — втратили свої активи, але ще є можливість повернути їх через суд і потім продати, а 30% — це потенційні банкрути.

Так, після внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України Фонд планує почати процедуру ліквідації 888 підприємств, із них ліквідувати до кінця 2023 року — 347. В 2024 році в планах — ще 400 підприємств, в 2025 — 141. Крім того, за попередньою оцінкою, ще 390 підприємств мають ознаки неплатоспроможності та можуть бути ліквідовані в межах процедури банкрутства.

Залежно від того, до якої з груп належить підприємство, відрізнятиметься і час на його ліквідацію. За словами Дараган, найшвидшою є процедура для підприємств з відсутніми активами та боргами — від 4-х до 6-ти місяців. Підприємства, які мають у власності хоча б якісь активи за відсутності боргів — до 8-ми місяців. Підприємства, де необхідно застосовувати судову процедуру повернення майна з незаконного володіння — до 1,5 років. Найтриваліша процедура — банкрутство, строк якої сягає більше 18 місяців.

До кінця 2023 року Фонд має отримати від різних державних органів та установ ще майже 1 200 об’єктів. І щодо них так само буде проведена системна робота, додала заступниця голови ФДМУ.

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