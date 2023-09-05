К 2025 году Фонд госимущества ликвидирует более 1200 убыточных предприятий

У половины тех предприятий, которые уже отнесены к категории «на ликвидацию», нет никаких активов.

Фонд государственного имущества Украины к 2025 году планирует ликвидировать более 1200 предприятий. Об этом сообщила заместитель председателя ФГИ Людмила Дараган в колонке для «Интерфакс-Украина».

По ее словам, за год Фонд удалось консолидировать 65% государственных активов. Это более 2 300 объектов, длительное время в управлении различных государственных институтов.

«Большинство из них еще на момент провозглашения независимости Украины имели высокий процент износа активов и нуждались в инвестициях. За последние 30 лет — превратились в проблемные. Годами они генерировали убытки, накапливали долги, приходили в упадок и разрушались из-за отсутствия деятельности. В международной практике это называется «distressed assets» или токсичные активы», – отметила Дараган.

Заместитель председателя ФГИ подчеркнула, что эти государственные предприятия имеют ряд проблем, таких как имущество без регистрации, отсутствие документов, незаконное отчуждение имущества, долги и неэффективное управление.

«И вот все это «наследство» наши специалисты отсортировали, перебрали всю эту «мусорную свалку», если говорить профессиональным языком — провели триаж. В результате триажа определены объекты, которые нужно ликвидировать, чтобы создать на их месте что-то полезное, а также такие, которые можно выставить на прозрачную приватизацию и продать частному инвестору, погасив долги, в частности перед государством, сотрудниками и частными кредиторами, требования подтвержденные в установленном порядке. Мы все должны понимать, что во время войны бюджета нужны средства на вооружение, а не содержание убыточных активов», — добавила Дараган.

Из тех предприятий, которые уже отнесены после триажа к категории «на ликвидацию», 50% не имеют никаких активов, 10% не работают, но имеют активы, которые можно продать на открытом аукционе через Prozorro. Продажи, 10% потеряли свои активы, но есть возможность вернуть их через суд и потом продать, а 30% — это потенциальные банкроты.

Так, после внесения соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Украины Фонд планирует начать процедуру ликвидации 888 предприятий, из них ликвидировать до конца 2023 года – 347. В 2024 году в планах – еще 400 предприятий, в 2025 – 141. Кроме того, по предварительной оценке еще 390 предприятий имеют признаки неплатежеспособности и могут быть ликвидированы в рамках процедуры банкротства.

В зависимости от того, к какой из групп принадлежит предприятие, будет отличаться и время его ликвидации. По словам Дараган, самой быстрой является процедура для предприятий с отсутствующими активами и долгами — от 4-х до 6-ти месяцев. Предприятия, имеющие в собственности хотя бы какие-то активы при отсутствии долгов, — до 8 месяцев. Предприятия, где необходимо применять судебную процедуру возврата имущества из незаконного владения, — до 1,5 лет. Самая длительная процедура — банкротство, срок которого составляет более 18 месяцев.

До конца 2023 года Фонд должен получить от разных государственных органов и учреждений еще около 1 200 объектов. И по ним также будет проведена системная работа, добавила замглавы ФГИУ.

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