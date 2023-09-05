Кабмин одобрит проект госбюджета – 2024 по 15 сентября – Шмыгаль

Правительство планирует на следующий год двухэтапное увеличение минимальной заработной платы.

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Кабинет Министров Украины одобрит проект государственного бюджета на 2024 год до 15 сентября. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Среди приоритетов Шмыгаль назвал:

- Приоритет №1 – как и в текущем году – сектор безопасности и обороны.

- Приоритет №2 – зарплаты врачей, учителей и социальные выплаты. Планируем на следующий год двухэтапное увеличение минимальной заработной платы.

- Приоритет №3 – восстановление.

Важно продолжить и завершить уже стартовавшие проекты восстановления, а также положить начало новым, отметил он.

Также мы писали о том, что Премьер-министр рассказал, что военно-врачебных комиссий стало вдвое больше, а к смотрам привлечены почти 820 гражданских больниц.

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