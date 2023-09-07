Кулеба во время встречи с Блинкеном в McDonald's пошутил о «похмельном завтраке», видео

Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья был McDonald's, – поделился воспоминаниями Кулеба.

Фото: Secretary Antony Blinken/Твіттер

Как известно, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном 6 сентября посетили McDonald's в Киеве. Во время встречи Кулеба поделился воспоминаниями, как он студентом поправлял здоровье после гуляний.

"Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья был McDonald's... Я ходил в McDonald's и покупал двойной чизбургер, большую колу, и это был мой "похмельный завтрак", - рассказал Кулеба.

"Я уверен, что это было очень редко", – ответил Блинкен, отметив, что с ним такого никогда не случалось.

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