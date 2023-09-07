Кулеба під час зустрічі з Блінкеном у McDonald’s пожартував про «похмільний сніданок», відео

Коли я був студентом, моєю найкращою їжею після похмілля був McDonald's, — поділився спогадами Кулеба.

Фото: Secretary Antony Blinken/Твіттер

Як відомо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном 6 вересня відвідали McDonald’s у Києві. Під час зустрічі Кулеба поділився спогадами, як він студентом поправляв здоров’я після гулянок.

"Коли я був студентом, моєю найкращою їжею після похмілля був McDonald's... Я ходив у McDonald's і купував подвійний чизбургер, велику колу, і це був мій "похмільний сніданок", - розповів Кулеба.

"Я впевнений, що це було дуже рідко", – відповів Блінкен і зазначив, що з ним такого ніколи не траплялося.

Нагадаємо, що 6 вересня Ентоні Блінкен прибув до Києва з робочим візитом. Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

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