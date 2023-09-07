Зеленський поінформував Блінкена під час зустрічі про ситуацію на фронті

Зеленський підтвердив запрошення американській стороні взяти участь у Форумі оборонних індустрій, запланованому осінню.

Джерело фото: ОП

Держсекретар США Ентоні Блінкен в Києві зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Президент докладно поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті, а також про нагальні оборонні потреби українських захисників, зокрема в далекобійній зброї, артилерії та бронетехніці.

Глава держави наголосив, що Ентоні Блінкен відвідує Україну втретє з початку повномасштабного вторгнення росії. Володимир Зеленський назвав цей візит важливим проявом незмінної підтримки нашої країни та її громадян з боку Сполучених Штатів у боротьбі з агресором.

З огляду на продовження ракетного терору з боку росії було наголошено на необхідності зміцнення спроможностей України у ППО, адже створення надійного повітряного щита є запорукою розвитку економіки та збереження життів українців.

Глава держави підтвердив запрошення американській стороні взяти участь у Форумі оборонних індустрій, запланованому на осінь поточного року.

«Я надзвичайно вдячний за те, що США є лідером в оборонних питаннях, забезпечують консолідовану міжнародну підтримку в наданні необхідної зброї. Український народ, Збройні Сили повністю це розуміють і щиро вдячні за це», – констатував він.

Володимир Зеленський зазначив, що для України є важливою допомога Сполучених Штатів в енергетичному секторі, особливо напередодні зимового періоду.

Також під час зустрічі було детально обговорено подальші шляхи реалізації Української формули миру.

Президент висловив подяку за роль США в ухваленні декларації «Групи семи» про підтримку України та відзначив початок переговорів зі Сполученими Штатами щодо підготовки проекту відповідного двостороннього договору.

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