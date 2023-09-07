Зеленский проинформировал Блинкена во время встречи о ситуации на фронте

Зеленский подтвердил приглашение американской стороне принять участие в Форуме оборонных индустрий, запланированном осенью.

Источник фото: ОП

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент подробно проинформировал собеседника о ситуации на фронте, а также о срочных оборонных потребностях украинских защитников, в частности в дальнобойном оружии, артиллерии и бронетехнике.

Глава государства подчеркнул, что Энтони Блинкен посещает Украину в третий раз с начала полномасштабного вторжения россии. Владимир Зеленский назвал этот визит важным проявлением постоянной поддержки нашей страны и ее граждан со стороны Соединенных Штатов в борьбе с агрессором.

Учитывая продолжение ракетного террора со стороны россии, было отмечено необходимость укрепления способностей Украины в ПВО, ведь создание надежного воздушного щита является залогом развития экономики и сохранения жизней украинцев.

Глава государства подтвердил приглашение американской стороне принять участие в Форуме оборонных индустрий, запланированном на осень текущего года.

«Я чрезвычайно благодарен за то, что США является лидером в оборонных вопросах, обеспечивают консолидированную международную поддержку в предоставлении необходимого оружия. Украинский народ, Вооруженные Силы целиком это понимают и искренне благодарны за это», – констатировал он.

Владимир Зеленский отметил, что для Украины важна помощь Соединенных Штатов в энергетическом секторе, особенно накануне зимнего периода.

Также во время встречи были подробно обсуждены дальнейшие пути реализации Украинской формулы мира.

Президент выразил благодарность за роль США в принятии декларации «Группы семи» о поддержке Украины и отметил начало переговоров с Соединенными Штатами о подготовке проекта соответствующего двустороннего договора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.