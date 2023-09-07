Кулеба и Блинкен посетили McDonald's в Киеве — фото и видео

Два топ-дипломата быстро перекусили перед совместной пресс-конференцией.

Источник фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в среду, 6 сентября, посетили McDonald's в Киеве. Два топ-дипломата быстро перекусили перед совместной пресс-конференцией и после встречи Блинкена с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото встречи опубликовало агентство «Reuters».

Кулеба заказал себе вишневый МакПирог, а Блинкен – картошку фри.

Украинский министр напомнил, что в начале российского полномасштабного вторжения McDonald's приостановил работу в Украине. Общаясь с журналистами, Кулеба вспомнил, как позвонил по телефону Блинкену и рассказал о ситуации с фаст-фудом.

«Секретарь сказал, что меня услышал и будет хорошо смотреть, что можно сделать», - сказал Кулеба. По его словам, через несколько дней его команде позвонили из посольства США.

«Я думаю, что наличие McDonald's в стране — это сообщение: сообщение уверенности», - отметил Министр иностранных дел.

Источник фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS

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