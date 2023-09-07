Кулеба і Блінкен відвідали McDonald’s у Києві — фото

Двоє топ-дипломатів швидко перекусили перед спільною пресконференцією.

Джерело фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у середу, 6 вересня, відвідали McDonald’s у Києві. Двоє топ-дипломатів швидко перекусили перед спільною пресконференцією та після зустрічі Блінкена з Президентом України Володимиром Зеленським.

Фото зустрічі опублікувало агентство «Reuters».

Кулеба замовив собі вишневий МакПиріг, а Блінкен — картоплю фрі.

Український міністр нагадав, що на початку російського повномасштабного вторгнення McDonald’s призупинив роботу в Україні. Спілкуючись із журналістами, Кулеба пригадав, як зателефонував Блінкену і розповів про ситуацію з фаст-фудом.

«Секретар сказав, що мене почув і буде добре дивитися, що можна зробити», - сказав Кулеба. За його словами, через кілька днів його команді зателефонували з посольства США.

«Я думаю, що наявність McDonald's у країні — це повідомлення: повідомлення впевненості», - зазначив Міністр закордонних справ.

Джерело фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS

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