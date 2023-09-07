Суд Євросоюзу відмовився зняти санкції з російського мільярдера Тимченка та ще трьох бізнесменів

Десятки багатих російських бізнесменів через суд намагаються вийти з-під санкцій та відновити контроль над своїми активами, особняками та суперяхтами.

Джерело фото: Bloomberg

Однак, суд Євросоюзу в Люксембурзі відхилив позови російських бізнесменів про скасування санкцій. На сайті суду оприлюднено рішення щодо мільярдера Дмитра Пумп'янського та його дружини Галини. За даними ЗМІ, суд також відхилив апеляції ще трьох російських мільярдерів.

Пумп'янський входить до числа 200 найбагатших бізнесменів росії за версією Forbes. Він потрапив під санкції у перші тижні російського вторгнення разом із дружиною та сином.

«Bloomberg» пише, що суд також відхилив апеляцію Геннадія Тимченка та його дружини.

Також у ЗМІ зазначають, що суд відхилив аналогічний позов мільярдера Михайла Гуцерієва та колишнього керуючого директора Яндекса Тиграна Худавердяна.

Як пише «Bloomberg», десятки багатих російських бізнесменів і члени їхній сімей звернулися до судів блоку в Люксембурзі, намагаючись вийти з-під санкцій і відновити контроль над своїми активами, особняками та суперяхтами.

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