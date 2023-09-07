Україна стане асоційованою учасницею Тримор'я

Нині Ініціатива Тримор’я об’єднує 12 держав.

Президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку виступив перед учасниками саміту Тримор'я у Бухаресті. Під час саміту Ініціативи було ухвалено рішення про те, що Україна стане її асоційованою учасницею.

Як зазначив Зеленський, це дасть нашій країні змогу отримати доступ до інвестицій, стратегічних взаємозв’язків і бути краще підготовленою до відновлення.

Ініціатива Тримор’я заснована у 2016 році. Нині вона об’єднує 12 держав: Австрію, Чехію, Словаччину, Польщу, Угорщину, Румунію, Болгарію, Латвію, Литву, Естонію, Словенію та Хорватію.

«Мета Ініціативи – стимулювати економічний розвиток і партнерство країн-учасниць. Сьогодні на саміті Ініціативи Тримор'я в Бухаресті було ухвалено рішення про те, що Україна стане її асоційованою учасницею. Це дасть нашій країні змогу отримати доступ до інвестицій, стратегічних взаємозв’язків і бути краще підготовленою до відновлення», - наголосив Президент.

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