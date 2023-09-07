Зеленський закликав не блокувати експорт українського зерна

Президент звернувся до лідерів і зазначив, що «будь-які обмеження українського експорту зараз є нарощуванням руйнувань, завданих російськими терористами».

Джерело фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку виступив перед учасниками саміту Тримор'я у Бухаресті і, зокрема, закликав відмовитись від подальшого блокування експорту українського зерна.

Він зазначив, що «будь-які обмеження українського експорту зараз є нарощуванням руйнувань, завданих російськими терористами».

«Солідарність – ось що посилює Європу. Але коли політика у Європі йде врозріз та ігнорує спільні зобов’язання та спільні цінності... Коли це відбувається в розпал жорстокої агресії проти всього європейського, програють усі. Усі! І лише час відділяє нас від моменту, коли наслідки такої втрати відкриються. Україна категорично проти будь-яких подальших обмежень на експорт нашого зерна! Будь-які обмеження українського експорту зараз є нарощуванням руйнувань, завданих російськими терористами. Це саме те, що є. І ми сподіваємося на єдність. І сподіваємося, що єдність переможе. Нехай солідарність і надалі об’єднує нас! Нехай провина за страждання у Європі буде лише на росії», - зазначив Президент.

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