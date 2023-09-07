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  1. В Украине

Зеленский призвал не блокировать экспорт украинского зерна

08:19, 7 сентября 2023
Президент обратился к лидерам и отметил, что «любые ограничения украинского экспорта сейчас являются наращиванием разрушений, нанесенных российскими террористами».
Зеленский призвал не блокировать экспорт украинского зерна
Источник фото: Офис Президента
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Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед участниками саммита Триморья в Бухаресте и, в частности, призвал отказаться от дальнейшего блокирования экспорта украинского зерна.

Он отметил, что «любые ограничения украинского экспорта сейчас являются наращиванием разрушений, нанесенных российскими террористами».

«Солидарность – вот что усиливает Европу. Но когда политика в Европе идет вразрез и игнорирует общие обязательства и общие ценности... Когда это происходит в разгар жестокой агрессии против всего европейского, проиграют все. Все! И только время отделяет нас от того момента, когда последствия такой потери откроются. Украина категорически против каких-либо дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна! Любые ограничения украинского экспорта сейчас являются наращиванием разрушений, нанесенных российскими террористами. Это именно то, что есть. И мы надеемся на единство. И надеемся, что единство восторжествует. Пусть солидарность и дальше объединяет нас! Пусть вина за страдания в Европе будет только на россии», - отметил Президент.

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