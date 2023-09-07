Украина станет ассоциированной участницей Триморья

В настоящее время Инициатива Триморья объединяет 12 государств.

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед участниками саммита Триморья в Бухаресте. В ходе саммита Инициативы было принято решение о том, что Украина станет ее ассоциированной участницей.

Как отметил Зеленский, это даст возможность нашей стране получить доступ к инвестициям, стратегическим взаимосвязям и быть лучше подготовленной к восстановлению.

Инициатива Триморья основана в 2016 году. В настоящее время она объединяет 12 государств: Австрию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию.

«Цель Инициативы – стимулировать экономическое развитие и партнерство стран-участниц. Сегодня на саммите Инициативы Триморья в Бухаресте было принято решение о том, что Украина станет ее ассоциированной участницей. Это позволит нашей стране получить доступ к инвестициям, стратегическим взаимосвязям и быть лучше подготовленной к восстановлению», - подчеркнул Президент.

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