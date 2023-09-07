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Суд Евросоюза отказался снять санкции с российского миллиардера Тимченко и еще трех бизнесменов

08:38, 7 сентября 2023
Десятки богатых российских бизнесменов через суд пытаются выйти из-под санкций и восстановить контроль над своими активами, особняками и суперяхтами.
Суд Евросоюза отказался снять санкции с российского миллиардера Тимченко и еще трех бизнесменов
Источник фото: Bloomberg
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Суд Евросоюза в Люксембурге отклонил иски российских бизнесменов об отмене санкций. На сайте суда обнародовано решение относительно миллиардера Дмитрия Пумпянского и его супруги Галины. По данным СМИ, суд также отклонил апелляцию еще трех российских миллиардеров.

Пумпянский входит в число 200 самых богатых бизнесменов россии по версии Forbes. Он попал под санкции в первые недели российского вторжения вместе с женой и сыном.

«Bloomberg» пишет, что суд также отклонил апелляцию Геннадия Тимченко и его жены.

Также в СМИ отмечают, что суд отклонил аналогичный иск миллиардера Михаила Гуцериева и бывшего управляющего директора Яндекса Тиграна Худавердяна.

Как пишет «Bloomberg», десятки богатых российских бизнесменов и члены их семей обратились в суды блока в Люксембурге, пытаясь выйти из-под санкций и восстановить контроль над своими активами, особняками и суперяхтами.

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