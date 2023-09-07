Ремонт дороги зі збитками у ₴500 000: посадовцю КП у Києві повідомлено про підозру

Головний інженер прийняв рішення про виконання робіт з ремонту асфальту на замовлення приватного підприємства на суму понад 500 тис. грн.

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Посадовцю комунального підприємства у Києві повідомлено про підозру в службовій недбалості про ремонті дороги, яка спричина збитки у 500 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру головному інженеру КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець прийняв рішення про виконання робіт з ремонту асфальтового покриття на замовлення приватного підприємства на суму понад 500 тис. грн. Проте, внаслідок неналежної організації договірної та, в подальшому, претензійної роботи, виконання вказаних робіт залишилося неоплаченим.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві.

Раніше ми писали, що виконувачу обов’язків директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом службової недбалості, що спричинила 6,5 мільйонів гривень збитків, під час закупівлі піску для будівництва Подільського мосту.

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