Нацбанк обновил правила осуществления финмониторинга по отношению к политически значимым лицам, в том числе депутатов и министров

В частности, повышены лимиты на объемы финансовых операций, осуществляемых политически значимым лицом через учреждение, с 200 тысяч гривен за квартал до 400 тысяч гривен в месяц.

Национальный банк нормировал отдельные вопросы обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs). Об этом сообщает НБУ.

Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕР и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЭР, риск-ориентированного подхода. В каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.

«Такой подход будет способствовать предотвращению установления учреждениями необоснованного уровня риска и безосновательному отказу таким клиентам в обслуживании», - отмечает регулятор.

Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мероприятий учреждений по источникам состояния (богатства) РЕРs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями. Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций, осуществляемых PEP через учреждение, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.

Приведенные изменения внесены постановлением Правления Национального банка от 5 сентября 2023 г. № 108 «О внесении изменений в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга и признании утратившим силу постановления Правления Национального банка Украины от 17 декабря 2021 года № 145». Постановление вступит в силу 7 сентября 2023 года.

Напомним, что политически значимые лица PEP (Politically exposed persons) — физические лица, имеющие или имеющие полномочия по выполнению значительных публичных функций, независимо от места пребывания или места, где они осуществляют их функции.

Законодательством Украины закреплены следующие категории политически значимых лиц:

национальные публичные деятели

иностранные публичные деятели

деятели, выполняющие публичные функции в международных организациях

связанные с ними лица

члены их семей

В частности, национальные публичные деятели - физические лица, которые выполняют или выполняли в Украине выдающиеся публичные функции, а именно:

– Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины и их заместители;

- руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, созданного Президентом Украины, его заместители;

- руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;

- руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории «А»:

- секретарь и заместители Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

- народные депутаты Украины;

- Председатель и члены Правления Национального банка Украины, члены Совета Национального банка Украины;

- председателя и судьи Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов;

- члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров;

- Генеральный прокурор и его заместители;

- председатель Службы безопасности Украины и его заместители;

- директор Национального антикоррупционного бюро Украины и его заместители;

- директор Государственного бюро расследований и его заместители;

- директор Бюро финансовых расследований и его заместители;

- Председатель и члены Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, - председатель и члены Антимонопольного комитета Украины,

- Председатель и члены Национального агентства по предотвращению коррупции,

- председатель и члены Счетной палаты,

- председатель и члены Центральной избирательной комиссии,

- председатели и члены других государственных коллегиальных органов.

Ранее мы писали, что Кабмин предлагает изменить порядок финансового мониторинга политически значимых лиц, включая депутатов и министров.

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