Нацбанк обновил правила осуществления финмониторинга по отношению к политически значимым лицам, в том числе депутатов и министров

Национальный банк нормировал отдельные вопросы обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs). Об этом сообщает НБУ.
Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕР и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЭР, риск-ориентированного подхода. В каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.
«Такой подход будет способствовать предотвращению установления учреждениями необоснованного уровня риска и безосновательному отказу таким клиентам в обслуживании», - отмечает регулятор.
Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мероприятий учреждений по источникам состояния (богатства) РЕРs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями. Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций, осуществляемых PEP через учреждение, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.
Приведенные изменения внесены постановлением Правления Национального банка от 5 сентября 2023 г. № 108 «О внесении изменений в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга и признании утратившим силу постановления Правления Национального банка Украины от 17 декабря 2021 года № 145». Постановление вступит в силу 7 сентября 2023 года.
Напомним, что политически значимые лица PEP (Politically exposed persons) — физические лица, имеющие или имеющие полномочия по выполнению значительных публичных функций, независимо от места пребывания или места, где они осуществляют их функции.
Законодательством Украины закреплены следующие категории политически значимых лиц:
- национальные публичные деятели
- иностранные публичные деятели
- деятели, выполняющие публичные функции в международных организациях
- связанные с ними лица
- члены их семей
В частности, национальные публичные деятели - физические лица, которые выполняют или выполняли в Украине выдающиеся публичные функции, а именно:
– Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины и их заместители;
- руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, созданного Президентом Украины, его заместители;
- руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;
- руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории «А»:
- секретарь и заместители Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- народные депутаты Украины;
- Председатель и члены Правления Национального банка Украины, члены Совета Национального банка Украины;
- председателя и судьи Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов;
- члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров;
- Генеральный прокурор и его заместители;
- председатель Службы безопасности Украины и его заместители;
- директор Национального антикоррупционного бюро Украины и его заместители;
- директор Государственного бюро расследований и его заместители;
- директор Бюро финансовых расследований и его заместители;
- Председатель и члены Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, - председатель и члены Антимонопольного комитета Украины,
- Председатель и члены Национального агентства по предотвращению коррупции,
- председатель и члены Счетной палаты,
- председатель и члены Центральной избирательной комиссии,
- председатели и члены других государственных коллегиальных органов.
Ранее мы писали, что Кабмин предлагает изменить порядок финансового мониторинга политически значимых лиц, включая депутатов и министров.
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