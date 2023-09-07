Нацбанк объяснил, почему начал расти курс доллара

Курс доллара в Украине вырос из-за ряда факторов.

В Национальном банке Украины сообщают, что гривна ослабла к доллару на наличном рынке из-за ряда факторов. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Главными факторами незначительного ослабления наличного курса и расширения спреда были:

возврат сезонного фактора – повышение спроса на иностранную валюту;

ситуативный рост спроса на наличную валюту из-за аннулирования лицензии одному крупному игроку на рынке обмена валюты за систематические нарушения.

В НБУ также добавили, что в конце месяца спред снова начал сужаться, в частности, благодаря разрешению НБУ на продажу валюты онлайн, а курсовые ожидания остаются устойчивыми.

Ранее сообщалось, что Нацбанк обновил правила осуществления финмониторинга по отношению к политически значимым лицам, в том числе депутатов и министров.

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