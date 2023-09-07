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У Києві відкрили нову мініскульптуру, присвячену літері «ї»: де вона знаходиться, фото

22:00, 7 вересня 2023
Це уже 41 скульптурка проєкту.
У Києві відкрили нову мініскульптуру, присвячену літері «ї»: де вона знаходиться, фото
Автор фото: Roma Yeremenko
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На вході до корпусу Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка в Києві з'явилася нова мініскульптура, вона присвячена літері «ї». Це уже 41 скульптурка, повідомили у проєкті «Шукай».

Ця скульптурка присвячена символу української ідентичності, без якого не складуться слова «Київ» та «Україна». Літера «ї» також є унікальним українським скарбом, адже відсутня в інших слов’янських абетках.

До елементів мініскульптури долучили скалки вітражів кампусу КНУ, які постраждали після ракетного обстрілу країною-агресоркою рф.

Автор фото: Roma Yeremenko

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