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ВСП сообщил, сколько в 2023 году рассмотрел сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей

15:55, 7 сентября 2023
С начала 2023 года ВСП рассмотрел более 150 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия.
ВСП сообщил, сколько в 2023 году рассмотрел сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей
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Высший совет правосудия сообщил, что в течение января – августа 2023 поступило 110 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия, о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия.

С учетом поступивших в предыдущие периоды сообщений ВСП с начала этого года рассмотрел 154 сообщения судей.

«По результатам рассмотрения 70 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 67 решений о принятии мер реагирования:

- обращение в прокуратуру и органы правопорядка о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступлений;

- внесение в соответствующие органы или должностных лиц представления об обнаружении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершенных действиями или допущено бездействие, и т.д.», - сказано в сообщении.

Рассмотрев 84 сообщения судей, Высший совет правосудия принял 42 решения об утверждении 71 заключения членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Ранее сообщалось, что в течение восьми месяцев ВСП принял решение об увольнении 246 судей.

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