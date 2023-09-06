Упродовж восьми місяців ВРП прийняла рішення щодо звільнення 246 суддів

За 8 місяців було звільнено 246 суддів.

Протягом січня – серпня 2023 року Вища рада правосуддя прийняла рішення щодо звільнення 246 суддів.

За загальними обставинами звільнено 241 суддю, а саме:

225 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку, з яких:

- 94 судді місцевих судів;

- 102 судді апеляційних судів;

- 21 суддя Верховного Суду;

- 4 судді Верховного Суду України;

- 1 суддя Вищого адміністративного суду України;

- 1 суддя Вищого господарського суду України;

- 2 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

16 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких:

- 15 суддів місцевих судів;

- 1 суддя Верховного Суду.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 5 суддів, а саме за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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