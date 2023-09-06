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Законодавець встановив для Вищої ради правосуддя стандарт доказування для притягнення суддів до відповідальності, аби вона не могла його сама змінити

На закріпленні у законі нового стандарту притягнення суддів до відповідальності наполягали у Посольстві США та ЄС, бо ВРП в іншому разі зможе змінити цей стандарт доказування.

Верховна Рада ухвалила закон про Службу дисциплінарних інспекторів, що фільтруватимуть скарги на суддів

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Упродовж восьми місяців ВРП прийняла рішення щодо звільнення 246 суддів

15:18, 6 вересня 2023
За 8 місяців було звільнено 246 суддів.
Упродовж восьми місяців ВРП прийняла рішення щодо звільнення 246 суддів
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Протягом січня – серпня 2023 року Вища рада правосуддя прийняла рішення щодо звільнення 246 суддів.

За загальними обставинами звільнено 241 суддю, а саме:

225 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку, з яких:

94 судді місцевих судів;

102 судді апеляційних судів;

21 суддя Верховного Суду;

4 судді Верховного Суду України;

1 суддя Вищого адміністративного суду України;

1 суддя Вищого господарського суду України;

2 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

16 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких:

15 суддів місцевих судів;

1 суддя Верховного Суду.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено суддів, а саме за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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