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Игорю Коломойскому вручили еще одно подозрение – на этот раз от НАБУ

15:30, 7 сентября 2023
Ранее подозрение вручала СБУ, но 7 сентября Коломойский получил новое подозрение – от НАБУ.
Игорю Коломойскому вручили еще одно подозрение – на этот раз от НАБУ
Источник фото: censor.net
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НАБУ сообщило бывшему бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому и еще пяти лицам о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн.

«Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости», - рассказали в НАБУ.

Напомним, что Игорь Коломойский в субботу 2 сентября, прибыл в Шевченковский райсуд Киева. Там ему избирали меру пресечения.

Заседание происходило в закрытом режиме, об этом ходатайствовали его адвокаты.

Суд избрал Игорю Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере около 510 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что утром этого же дня правоохранители вручили подозрение Игорю Коломойскому по двум статьям. Как отметили в СБУ, подозрение объявлено по ст. 190 – мошенничество и по ст. 209 – легализация имущества, полученного преступным путем.

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