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  1. Суд инфо

ВККС рассмотрела вопросы о декларациях судей

19:20, 7 сентября 2023
На заседании коллегии ВККС рассматривались вопросы о недостоверности, в том числе неполноты утверждений, указанных судьями в декларации доброчестности.
ВККС рассмотрела вопросы о декларациях судей
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В среду, 6 сентября, коллегия Высшей квалификационной комиссии судей Украины провела заседание, на котором рассматривались вопросы о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьями в декларации доброчестности.

По результатам заседания Комиссия приняла следующие решения:

Демидова Светлана Александровна, Жовтневый районный суд города Днепропетровска - Отложить рассмотрение вопроса.

Шевчук Андрей Васильевич, Оболонский районный суда города Киева - Удовлетворить заявление члена Комиссии Кидисюка Романа Анатольевича о самоотводе о рассмотрении сообщения Маселко Романа Анатольевича относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добродетели.

Ранее мы писали, что ВККС проверила декларации 5 судей на доброчестность.

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