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Пенсии по инвалидности военнослужащим: что нужно знать

15:59, 6 сентября 2023
Военнослужащим разъяснили вопрос назначения пенсии по инвалидности и как определяется размер выплат.
Пенсии по инвалидности военнослужащим: что нужно знать
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Пенсионный фонд Украины разъяснил вопрос назначения пенсии по инвалидности военнослужащим.

В ведомстве отмечают, что условия назначения и размеры определены Законом Украины от 09.04.1992 No 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (статьи 18-23);

Назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:

I группа – 100% сумм денежного обеспечения;

II группа – 80% сумм денежного обеспечения;

III группа – 60% сумм денежного обеспечения.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа – 70% сумм денежного обеспечения;

II группа – 60% сумм денежного обеспечения;

III группа – 40% сумм денежного обеспечения.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:

І группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, с 01.12.2022 – 13604,50 грн (2093х650%);

ІІ группа – 525% ПМ, с 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ группа – 360% ПМ, с 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%).

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