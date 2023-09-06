В Раде планируют переименовать ряд населенных пунктов – список

В Комитете рассмотрели представления Винницкого, Сумского и Черкасского областных советов относительно переименования ряда населенных пунктов.

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Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел на заседании представления Винницкого, Сумского и Черкасского областных советов относительно переименования ряда населенных пунктов.

Как сообщили в Аппарате ВРУ, речь идет о:

города Ватутино Звенигородского района Черкасской области на город Багачево;

села Красное Тульчинского района Винницкой области на село Счастливое;

села Московское Роменского района Сумской области на село Мирное;

села Червоногорка Роменского района Сумской области на село Масонов;

села Червоная Долина Роменского района Сумской области на село Долина;

села Москалевщина Сумского района Сумской области на село Журавлиное.

По результатам рассмотрения Комитет решил поддержать указанные переименования и поручил народным депутатам - членам Комитета разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующие проекты постановлений.

Также Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом соответствующие проекты постановлений.

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