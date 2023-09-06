У Раді планують перейменувати низку населених пунктів – список

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув на засіданні подання Вінницької, Сумської та Черкаської обласних рад щодо перейменування низки населених пунктів.
Як повідомили у Апараті ВРУ, мова йде про:
- міста Ватутіне Звенигородського району Черкаської області на місто Багачеве;
- села Красне Тульчинського району Вінницької області на село Щасливе;
- села Московське Роменського району Сумської області на село Мирне;
- села Червоногірка Роменського району Сумської області на село Масонів;
- села Червона Долина Роменського району Сумської області на село Долина;
- села Москалівщина Сумського району Сумської області на село Журавлине.
За результатами розгляду Комітет вирішив підтримати зазначені перейменування та доручив народним депутатам - членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради відповідні проєкти постанов.
Також Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому відповідні проєкти постанов.
Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.