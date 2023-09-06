У Раді планують перейменувати низку населених пунктів – список

У Комітеті розглянули подання Вінницької, Сумської та Черкаської обласних рад щодо перейменування низки населених пунктів.

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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув на засіданні подання Вінницької, Сумської та Черкаської обласних рад щодо перейменування низки населених пунктів.

Як повідомили у Апараті ВРУ, мова йде про:

міста Ватутіне Звенигородського району Черкаської області на місто Багачеве;

села Красне Тульчинського району Вінницької області на село Щасливе;

села Московське Роменського району Сумської області на село Мирне;

села Червоногірка Роменського району Сумської області на село Масонів;

села Червона Долина Роменського району Сумської області на село Долина;

села Москалівщина Сумського району Сумської області на село Журавлине.

За результатами розгляду Комітет вирішив підтримати зазначені перейменування та доручив народним депутатам - членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради відповідні проєкти постанов.

Також Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому відповідні проєкти постанов.

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