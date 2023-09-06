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  1. У світі

Акули знову у справі: у Тихому океані хижаки напали на катамаран росіян

22:00, 6 вересня 2023
У Тихому океані акули атакували експедиційний катамаран із росіянами.
Акули знову у справі: у Тихому океані хижаки напали на катамаран росіян
Джерело фото: BBC
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Акули атакували учасників російської навколосвітньої експедиції «russian ocean way»  в Тихому океані, в результаті чого екіпаж був змушений залишити свій катамаран у воді, – повідомляє sibtraveler.

Перший напад акул стався 4 вересня. Учасники експедиції повідомили, що акули-куки-каттери (також відомі як бразильські акули, які світяться, це невеликі акули розміром 42-56 см в довжину) атакували їхній катамаран і пошкодили задній лівий балон судна, що призвело до його занурення під воду. Незважаючи на аварійний стан, екіпаж продовжив подорож ще приблизно добу.

5 вересня о 23:00 акули знову атакували судно і відірвали правий балон. Катамаран втратив рівновагу і почав тонути. Екіпаж відправив сигнал SOS, і на допомогу намагалися прийти. Рятувальна служба Австралії вислала на допомогу суховантажне судно «Dugong Ace», яке в той час прямувало до Шанхаю. Всі члени екіпажу були підняті на борт судна «Dugong Ace», але через тяжкості витягти їхній катамаран не вдалося, тому його залишили в Тихому океані.

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