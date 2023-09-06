Зеленський опублікував відео моменту «прильоту» в Костянтинівці: наразі відомо про 16 жертв

Ворог поцілив по цивільних об'єктах, там зайнялися пожежі.

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6 вересня росія обстріляла центр Костянтинівки Донецької області. Внаслідок влучання загинуло щонайменше 16 людей, повідомив Президент Володимир Зеленський.

Також він опублікував момент "прильоту". За його словами, багато людей постраждали. Ворог поцілив по цивільним об'єктам міста.

"На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", - написав Президент.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також прокоментував черговий злочин росії, уточнив, що серед загиблих є дитина.

"Внаслідок обстрілу ринку вже відомо про 16 загиблих, з них 1 дитина. Щонайменше 20 людей поранено. Мої щирі співчуття родинам та близьким. Всі служби працюють. Пожежу локалізовано. Допомагаємо постраждалим", - розповів він.

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