Окупанти вдарили по центральному ринку Костянтинівки Донецької області: багато загиблих і поранених, відео

Попередньо ворог вдарив ракетами С-300.

Фото: Радіо Свобода

Російські окупанти 6 вересня обстріляли ринок у центрі Костянтинівки Донецької області. Попередньо, удар завдали ракетами С-300.

Люди у соцмережах діляться відео з місця обстрілу. Як пише "Радіо Свобода", наразі відомо вже про 16 загиблих, також є поранені.

Офіційної інформації поки немає.

Зазначимо, що Костянтинівка останнім часом перебуває під постійними обстрілами, хоч і вважається, що місто у так званому "відносному тилу".

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