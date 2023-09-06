Оккупанты ударили по центральному рынку Константиновки Донецкой области: много погибших и раненых, видео

Предварительно враг ударил ракетами С-300.

Фото: Радио Свобода

Российские оккупанты 6 сентября обстреляли рынок в центре Константиновки Донецкой области. Предварительно удар нанесли ракетами С-300.

Люди в соцсетях делятся видео с места обстрела. Как пишет "Радио Свобода", сейчас известно о 16 погибших, также есть раненые.

Официальной информации пока нет.

Отметим, что Константиновка в последнее время находится под постоянными обстрелами, хотя считается, что город в так называемом "относительном тылу".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.