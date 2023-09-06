Оккупанты ударили по центральному рынку Константиновки Донецкой области: много погибших и раненых, видео

Российские оккупанты 6 сентября обстреляли рынок в центре Константиновки Донецкой области. Предварительно удар нанесли ракетами С-300.
Люди в соцсетях делятся видео с места обстрела. Как пишет "Радио Свобода", сейчас известно о 16 погибших, также есть раненые.
Официальной информации пока нет.
Отметим, что Константиновка в последнее время находится под постоянными обстрелами, хотя считается, что город в так называемом "относительном тылу".
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