У Китаї держслужбовцям заборонили користуватися iPhone

Китай вирішив боротися із залежністю від зарубіжних технологій.

Фото: bbc.com

У Китаї влада заборонила державним службовцям користуватися телефонами iPhone та іншими іноземними пристроями, передає The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що запровадження обмежень на іноземні пристрої є останнім кроком у кампанії Пекіна щодо зниження залежності від зарубіжних технологій.

Тепер iPhone та інші пристрої іноземних держав заборонено використовувати для роботи або приносити їх до офісу.

Аналітики дійшли висновку, що дії китайської влади може підірвати успіх Apple у КНР, адже у преміальному сегменті тут домінує Apple. Компанія отримує у Китаї близько 19% своєї сукупної виручки.

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