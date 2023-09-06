У Кропивницькому чоловік на АЗС погрожував підірвати гранату: відео затримання

Але, на щастя, зазначили у поліції, як виявилося потім, погрожував він лише на словах.

У Кропивницькому у центрі міста на АЗС чоловік погрожував людям підірвати гранату. Як виявилося згодом, лише на словах, розповіли у Національній поліції України. Також там зазначили, що чоловік був нетверезий.

Небайдужі громадяни викликали поліцію, однак чоловік, коли побачив патрульних, сів у авто та почав тікати.

Патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух.

«Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї — завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий», - сказано у повідомленні.

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