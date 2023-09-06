У Кропивницькому чоловік на АЗС погрожував підірвати гранату: відео затримання

У Кропивницькому у центрі міста на АЗС чоловік погрожував людям підірвати гранату. Як виявилося згодом, лише на словах, розповіли у Національній поліції України. Також там зазначили, що чоловік був нетверезий.
Небайдужі громадяни викликали поліцію, однак чоловік, коли побачив патрульних, сів у авто та почав тікати.
Патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух.
«Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї — завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий», - сказано у повідомленні.
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