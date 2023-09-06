В Кропивницком мужчина на АЗС угрожал взорвать гранату: видео задержания

Но, к счастью, отметили в полиции, как оказалось потом, угрожал он только на словах.

В Кропивницком в центре города на АЗС мужчина угрожал людям взорвать гранату. Как оказалось позже, только на словах, рассказали в Национальной полиции Украины. Также там отметили, что мужчина был нетрезв.

Неравнодушные граждане вызвали полицию, однако мужчина, увидев патрульных, сел в авто и стал убегать.

Патрульные пытались остановить и заблокировать автомобиль беглеца, но тот продолжал движение.

«Тогда один из правоохранителей произвел выстрел в колесо из табельного оружия — благодаря этому злоумышленник был остановлен и задержан», - говорится в сообщении.

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