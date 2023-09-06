В Кропивницком мужчина на АЗС угрожал взорвать гранату: видео задержания

В Кропивницком в центре города на АЗС мужчина угрожал людям взорвать гранату. Как оказалось позже, только на словах, рассказали в Национальной полиции Украины. Также там отметили, что мужчина был нетрезв.
Неравнодушные граждане вызвали полицию, однако мужчина, увидев патрульных, сел в авто и стал убегать.
Патрульные пытались остановить и заблокировать автомобиль беглеца, но тот продолжал движение.
«Тогда один из правоохранителей произвел выстрел в колесо из табельного оружия — благодаря этому злоумышленник был остановлен и задержан», - говорится в сообщении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.