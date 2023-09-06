В Китае госслужащим запретили пользоваться iPhone

Китай решил бороться с зависимостью от зарубежных технологий.

Фото: bbc.com

В Китае власти запретили государственным служащим пользоваться телефонами iPhone и другими иностранными устройства, передает The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что введение ограничений на иностранные устройства являются последним шагом в кампании Пекина по снижению зависимости от зарубежных технологий.

Теперь iPhone и другие устройства иностранных государств запрещено использовать для работы или приносить их в офис.

Аналитики пришли к выводу, что дийствия китайских властей может подорвать успех Apple в КНР, ведь в премиальном сегменте здесь доминирует Apple. Компания получает в Китае около 19 % своей совокупной выручки.

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