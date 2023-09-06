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Зеленский опубликовал видео момента «прилета» в Константиновке: уже известно о 16 жертвах

15:48, 6 сентября 2023
Враг попал по гражданским объектам, там вспыхнули пожары.
Зеленский опубликовал видео момента «прилета» в Константиновке: уже известно о 16 жертвах
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6 сентября ооссия обстреляла центр Константиновки Донецкой области. В результате попадания погибли по меньшей мере 16 человек, сообщил Президент Владимир Зеленский.

Также он опубликовал момент "прилета". По его словам, много людей пострадали. Враг попал по гражданским объектам в многолюдном центре города.

"К настоящему времени артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти", - написал Президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также прокомментировал очередное преступление рф, уточнил, что среди погибших есть ребенок.

"В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, среди них 1 ребенок. По меньшей мере 20 человек ранены. Мои искренние соболезнования семьям и близким. Все службы работают. Пожар локализован. Помогаем пострадавшим", - рассказал он.

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