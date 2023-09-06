Акулы снова в деле: в Тихом океане хищники напали на катамаран россиян

В Тихом океане акулы атаковали экспедиционный катамаран с россиянами.

Источник фото: BBC

Акулы атаковали участников российской кругосветной экспедиции «russian ocean way» в Тихом океане, в результате чего экипаж был вынужден оставить свой катамаран в воде, – сообщает sibtraveler.

Первое нападение акул произошло 4 сентября. Участники экспедиции сообщили, что акулы-куки-каттеры (также известные как светящиеся бразильские акулы, это небольшие акулы размером 42-56 см в длину) атаковали их катамаран и повредили задний левый баллон судна, что привело к его погружению под воду. Несмотря на аварийное состояние, экипаж продолжил путешествие еще примерно сутки.

5 сентября в 23:00 акулы снова атаковали судно и оторвали правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж отправил сигнал SOS, и на помощь пытались прийти. Спасательная служба Австралии выслала на помощь сухогрузное судно «Dugong Ace», которое в то время направлялось в Шанхай. Все члены экипажа были подняты на борт судна «Dugong Ace», но из-за тяжести вытащить их катамаран не удалось, поэтому его оставили в Тихом океане.

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