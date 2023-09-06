Пенсії по інвалідності військовослужбовцям: що треба знати

Пенсійний фонд України роз’яснив питання призначення пенсії по інвалідності військовослужбовцям.
У відомстві зазначають, що умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.04.1992 No 2262-ХІI “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ (статті 18-23);
Призначаються у разі настання інвалідності:
в період проходження служби;
або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
I група – 100 % сум грошового забезпечення;
II група – 80 % сум грошового забезпечення;
III група – 60 % сум грошового забезпечення.
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
I група – 70 % сум грошового забезпечення;
II група – 60 % сум грошового забезпечення;
III група – 40 % сум грошового забезпечення.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:
І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2022 – 13604,50 грн (2093 х650 %);
ІІ група – 525% ПМ, з 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
ІІІ група – 360 % ПМ, з 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%).
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