Пенсія у зв'язку з втратою годувальника: роз’яснення щодо виплат

У ПФ зазначили, що дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

Фото: glavcom.ua

Пенсійний фонд України нагадав, що пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

До непрацездатних членів сім’ї належать, зокрема:

- чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV;

- діти до 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

- діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше 23 років;

- діти-сироти – до 23 років;

- чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

У ПФ додали, що при цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

Раніше Пенсійний фонд України роз’яснив питання призначення пенсії по інвалідності військовослужбовцям.

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