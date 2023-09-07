На некоторых улицах Киева в скором времени могут появиться «берлинские подушки»

«Берлинская подушка» – это средство понижения скорости движения автомобилей.

Фото из открытых источников

На пяти улицах Киева могут появиться «берлинские подушки» Об этом сообщила депутат Евгения Кулеба.

По ее словам, подушки на последнем заседании Киевской мастерской города презентовал представитель украинского производителя. Также там присутствовал и его бизнес-конкурент – предприниматель, который возит «берлинские подушки» из Польши.

«Решили провести эксперимент: установить "берлинские подушки" разных поставщиков на пяти улицах», - сообщила Кулеба.

«Берлинская подушка» – это средство понижения скорости движения автомобилей, состоящее из нескольких искусственных неровностей, которые расположены посреди проезжей части с промежутками между ними.

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