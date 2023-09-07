В декларації начальниці податкової Чернігівщини виявили недостовірні відомості на 1,7 млн грн

Посадовиця податкової з Чернігівщини не вказала низку даних у своїй декларації.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за результатами моніторингу способу життя начальниці Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області встановило недостовірні відомості на 1,7 млн грн, які не були нею відображені у декларації за 2021 рік. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

Посадовиця вказала наявність у неї та її чоловіка квартири та двох земельних ділянок на території тимчасово окупованого Криму.

«Проте співробітники ДБР під час обшуку, що здійснювався під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, виявили договори купівлі-продажу, які свідчать, що зазначена нерухомість була продана громадянкою рф на підставі довіреностей, наданих посадовицею та її чоловіком.

В цих документах йшлося про те, що подружжя в 2021 році отримало дохід від продажу квартири та двох земельних ділянок на загальну суму понад 800 тис. грн, що не було відображено в декларації», - сказано у повідомленні.

Крім того, вона не зазначила дохід, у вигляді заробітної плати та пенсії свого чоловіка на понад 900 тис. грн.

На запит НАЗК пояснити факти внесення недостовірних відомостей у декларацію вона не відповіла.

«Таким чином, під час проведення моніторингу способу життя посадовиці НАЗК виявило недостовірні відомості на понад 1,7 млн грн.

Норми законодавства передбачають кримінальну відповідальність за вчинення такого правопорушення як умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, - пишуть у відомстві.

Матеріали стосовно начальниці Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області Національне агентство направило до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування з метою притягнення її до кримінальної відповідальності.

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