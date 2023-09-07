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Група депутатів Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про е-декларації

21:17, 7 вересня 2023
Зеленського закликають повернути до Ради закон про електронне декларування, який на рік відкладає відкриття реєстру декларацій.
Група депутатів Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про е-декларації
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Низка депутатів Європейського парламенту закликали Президента України Володимира Зеленського ветувати закон про електронне декларування, який на рік відкладає відкриття реєстру декларацій. Спільну заяву у Twitter опублікував депутат Європарламенту від Німеччини, член фракції Європейської народної партії Міхаель Ґалер.

Заяву підписали євродепутати, Андрюс Кубілюс, Анджей Галіцький, Сандра Калнієте, Міхаель Ґалер та низка інших їхніх колег.

У заяві вони закликали повернути законопроєкт №9534 до Ради з вимогою відкрити реєстр, а законопроєкт №9587-д про притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ветувати в цілому.

Євродепутати наголосили, що закриття реєстру від громадськості ще на рік не сприятиме довірі з боку українців та міжнародних партнерів, матиме значний негативний вплив на антикорупційну діяльність, приховуватиме один із ключових інструментів громадського контролю за чиновниками, а також підриватиме зусилля з проведення реформ.

«Ми підтверджуємо нашу особливу безперервну та всебічну підтримку проведенню надійних антикорупційних реформ в Україні, а також захисту та просуванню прогресу і досягнень у цій сфері», – йдеться в листі.

Раніше ми писали, що Зеленського просять ветувати закон про відновлення декларування та відкрити доступ до Реєстру декларацій.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування. Так, у законопроекті 9534 про відновлення декларування поправка щодо публічного доступу до Реєстру декларацій не була підтримана. Тож, декларації треба буде подавати, але ознайомитися з ними поки зможе лише НАЗК та інші уповноважені суб’єкти.

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