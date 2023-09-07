Група депутатів Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про е-декларації

Зеленського закликають повернути до Ради закон про електронне декларування, який на рік відкладає відкриття реєстру декларацій.

Низка депутатів Європейського парламенту закликали Президента України Володимира Зеленського ветувати закон про електронне декларування, який на рік відкладає відкриття реєстру декларацій. Спільну заяву у Twitter опублікував депутат Європарламенту від Німеччини, член фракції Європейської народної партії Міхаель Ґалер.

Заяву підписали євродепутати, Андрюс Кубілюс, Анджей Галіцький, Сандра Калнієте, Міхаель Ґалер та низка інших їхніх колег.

У заяві вони закликали повернути законопроєкт №9534 до Ради з вимогою відкрити реєстр, а законопроєкт №9587-д про притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ветувати в цілому.

Євродепутати наголосили, що закриття реєстру від громадськості ще на рік не сприятиме довірі з боку українців та міжнародних партнерів, матиме значний негативний вплив на антикорупційну діяльність, приховуватиме один із ключових інструментів громадського контролю за чиновниками, а також підриватиме зусилля з проведення реформ.

«Ми підтверджуємо нашу особливу безперервну та всебічну підтримку проведенню надійних антикорупційних реформ в Україні, а також захисту та просуванню прогресу і досягнень у цій сфері», – йдеться в листі.

Раніше ми писали, що Зеленського просять ветувати закон про відновлення декларування та відкрити доступ до Реєстру декларацій.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування. Так, у законопроекті 9534 про відновлення декларування поправка щодо публічного доступу до Реєстру декларацій не була підтримана. Тож, декларації треба буде подавати, але ознайомитися з ними поки зможе лише НАЗК та інші уповноважені суб’єкти.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.