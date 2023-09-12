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Избран председатель Теофипольского райсуда Хмельницкой области

19:36, 12 сентября 2023
Председателем Теофипольского районного суда Хмельницкой области избран Андрей Самойлович.
Избран председатель Теофипольского райсуда Хмельницкой области
Фото: facebook.com/tfp.km.court.gov.ua
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8 сентября состоялось собрание судей Теофипольского районного суда Хмельницкой области. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Во время собрания был избран председатель суда, которым стал Самойлович Андрей Павлович.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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