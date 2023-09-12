Избран председатель Теофипольского райсуда Хмельницкой области

Председателем Теофипольского районного суда Хмельницкой области избран Андрей Самойлович.

Фото: facebook.com/tfp.km.court.gov.ua

8 сентября состоялось собрание судей Теофипольского районного суда Хмельницкой области. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Во время собрания был избран председатель суда, которым стал Самойлович Андрей Павлович.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.

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